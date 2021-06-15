РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 15 июн. На минувшей неделе жители городского округа Люберцы более 2 тыс. раз обращались с заявлениями в полицию, сообщил на оперативном совещании в администрации округа исполняющий обязанности начальника МУ МВД России «Люберецкое» Игорь Абраменок.

«В дежурной части МУ МВД России «Люберецкое» было зарегистрировано 2 011 материалов, из которых 186 происшествий, из них 28 преступлений», - сказал Абраменок.

Он добавил, что на территории обслуживания Люберецкой ГИБДД за неделю произошло 142 ДТП с 4 пострадавшими.