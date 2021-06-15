Евро‑2020: как попасть в фан‑зону в Москве

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Посмотреть чемпионат на большом экране можно в зоне публичного просмотра матчей «Южное ядро» в олимпийском комплексе «Лужники» с 11 июня по 11 июля. Вход на мероприятие бесплатный, но есть ряд условий для прохода в фан-зону.

Необходимо зарегистрироваться на сайте Euro2020.Moscow.Sport. Для этого:

– выберите дату посещения мероприятия;

– выберите билет и нажмите «Купить». При оформлении взрослого билета прилагается один детский билет;

– введите данные своей электронной почты, номер телефона и Ф.И.О.;

– после оформления на вашу почту отправят электронный билет с указанием даты проведения и штрихкодом для прохода.

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