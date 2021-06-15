Евро‑2020: как попасть в фан‑зону в Москве

Как получить билет
Посмотреть чемпионат на большом экране можно в зоне публичного просмотра матчей «Южное ядро» в олимпийском комплексе «Лужники» с 11 июня по 11 июля. Вход на мероприятие бесплатный, но есть ряд условий для прохода в фан-зону.
Необходимо зарегистрироваться на сайте Euro2020.Moscow.Sport. Для этого:
– выберите дату посещения мероприятия;
– выберите билет и нажмите «Купить». При оформлении взрослого билета прилагается один детский билет;
– введите данные своей электронной почты, номер телефона и Ф.И.О.;
– после оформления на вашу почту отправят электронный билет с указанием даты проведения и штрихкодом для прохода.
Правила посещения
На мероприятии действуют следующие правила:
– на одну электронную почту можно выбрать один взрослый билет и один детский. Билет действует только на один игровой день;
– фан-зону могут посещать дети в возрасте от 6 до 14 лет вместе с родителями. Дополнительно регистрировать почту детей не нужно;
– дети старше 14 лет проходят в зону самостоятельно по отдельному билету;
– с собой на мероприятие обязательно нужно взять паспорт и средства индивидуальной защиты (маску и перчатки);
– на входе у гостей будут проверять температуру. Люди с повышенной температурой или в состоянии алкогольного и наркотического опьянения не будут допущены в фан-зону.
Если возникли проблемы с оформлением билетов, можно звонить по номеру «Яндекс. Афиши»: 8 (800) 600-90-90.
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Как добраться до фан-зоны
Фан-зона располагается по адресу: г. Москва, ул. Лужники, д. 24, стр. 7, олимпийский комплекс «Лужники» (Южный спортивный центр).
Добраться комплекса можно от станций метро «Спортивная» или «Воробьевы горы», МЦК «Лужники».
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