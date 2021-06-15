РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 15 июн. В рамках региональной программы в городском округе Люберцы капитально отремонтировали 20 жилых домов с начала года, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«На текущий год в округе запланирован ремонт 115 многоквартирных домов. На сегодня работы выполнили в полном объеме в 20 домах. На 20 объектах ведутся работы. Основным подрядчиком по капремонту МКД в округе выступает АО «ЛГЖТ», - пояснил Ружицкий.

Он добавил, что в округе продолжается ремонт лифтового оборудования. Работы выполнены на 69%: заменено 59 лифтов из запланированных 87. Ремонт будет завершен до конца 4 квартала текущего года.