РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 15 июн.В ходе выездной проверки на территории промышленной зоны в городском округе Люберцы выявили нарушения в сфере экологии, виновников привлекут к ответственности, сообщает управление по охране окружающей среды администрации муниципалитета.

Сотрудники администрации городского округа совместно с представителями министерства экологии и природопользования Московской области провели проверку промышленной зоны, которая находится по улицам Транспортная и Инициативной.

На одной из территорий был зафиксирован ряд нарушений, в том числе сжигание отходов открытым способом. В настоящий момент сжигание прекратилось, все нарушения зафиксированы. Виновники будут привлечены к административной ответственности.