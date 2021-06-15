РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 15 июн. На стационарном лечении находятся 180 жителей Люберец с коронавирусной инфекцией, сообщил на заседании оперативного штаба по коронавирусу главврач Люберецкой областной больницы Дмитрий Семенцов.

«Всего заболевших более 11,9 тыс. человек, на стационарном лечении находятся 180 человек, на домашнем лечении - 1 053 человека, выписаны или находятся на долечивании 9 943 человека, скончался 441 пациент», - сказал Семенцов.

Он отметил, что вакцинация от коронавируса продолжается, на сегодняшний день первым компонентом вакцинированы 51 484 человека, вторым - 42 135 человек.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>