РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 15 июн. В Единую дежурно-диспетчерскую службу Люберец на минувшей неделе поступило около 11,2 тыс. обращений от жителей, сообщил на оперативном совещании в администрации округа директор службы Виталий Богданов.

«На минувшей неделе в ЕДДС-112 городского округа Люберцы поступило 11 199 обращений, из них 595 - на горячую линию администрации», - сказал Богданов.

Он добавил, что на телефон горячей линии поступило 27 обращений по вопросам ЖКХ, 6 - по нарушениям тишины, 4 - по экологии, 3 - по уличному освещению.