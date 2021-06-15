РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 июн. Жителей Подольска проинформировали об участившихся случаях кражи денежных средств со счетов банковских карт, сообщается в группе «УМВД России по г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

Сотрудники полиции просят горожан соблюдать осторожность и проявлять внимательность при поступлении входящих звонков с неизвестных номеров. Если собеседник представляется сотрудником службы безопасности банка и сообщает о подозрительных операциях, просит назвать реквизиты вашей банковской карты, код из СМС-сообщения или перевести деньги на безопасный счет – это мошенник.

Если собеседник представляется сотрудником правоохранительных органов и подтверждает ранее сказанные слова банковского работника – это тоже мошенник.

В такой ситуации необходимо прервать разговор и позвонить на горячую линию банка по номеру телефона, указанному на оборотной стороне карты, или в дежурную часть полиции: 8(496)763-02-63.

Нельзя переводить денежные средства на неизвестные счета, говорить коды из сообщений от банка и реквизиты карты.