РИАМО - 15 июн. Мосгорсуд во вторник приговорил 31-летнюю Дарью Шавелкину, выбросившую из окна 3-месячного ребенка своей подруги, к 17 годам колонии, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.

4 декабря прошлого года Шавелкина пришла в гости к подруге на ул. Летчика Ульянина в новой Москве. После того, как знакомая вышла из комнаты, женщина взяла 3-месячного ребенка на руки и выбросила девочку с 13 этажа.

Мотивом для убийства стал конфликт женщины с матерью ребенка. Далее, по словам Шавелкиной, у нее случилось обострение психического расстройства, однако, по данным стационарной экспертизы, болезнь женщина симулировала.

Женщину осудили по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего). Отбывать наказание она будет в колонии общего режима.

Суд приговорил двух участников перестрелки в «Москва‑Сити» к 15 и 16 годам колонии>>