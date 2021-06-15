РИАМО - 15 июн. Жители столицы могут посещать детские площадки во дворах жилых домов, коронавирусные ограничения касаются только площадок и инфраструктуры на территории городских парков, сообщает РИА Новости.

«Указом мэра на сегодня ограничено использование детских, спортивных площадок и иной инфраструктуры парков, например, велопрокат. Ограничения, касающиеся дворовых территорий и улицы, не были установлены, <...> таких ограничений нет», — сказал начальник Главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, штрафовать горожан за посещение детских и спортивных площадок во дворах домов не будут.

В Москве из-за роста заболеваемости коронавирусом с 15 по 19 июня введены нерабочие дни с сохранением заработной платы. Также в столице закрыли детские, спортивные и развлекательные площадки в парках, там можно только гулять. Кроме того, запрещена работа общепита в ночное время.

В городе введен обязательный масочный режим в общественных местах и в транспорте. В столице также усилили контроль за соблюдением санитарных мер безопасности. За соблюдением требований следят сотрудники полиции, Росгвардии и Объединения административно-технических инспекций Москвы (ОАТИ).

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