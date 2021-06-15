РИАМО - 15 июн. До середины следующей недели в Москве ожидается крайне жаркая погода без осадков, температура воздуха может подняться до плюс 31 градуса, сообщается на сайте «Метеовести».

За первую половину июня в Москве выпало около половины от месячной нормы осадков (47%). Но теперь на длительное время столица попадет под влияние западного антициклона. Как минимум до середины следующей недели дождей не прогнозируется.

В столицу придет «великая сушь», а усилит засушливые тенденции мощная волна тепла.

Если среда и четверг будут относительно прохладными — с температурой около 24-27 градусов, то с пятницы воздушные массы начнут активно прогреваться. К выходным температура достигнет 28-31 градуса, при этом таким же жарким будет и начало новой недели.

Кроме того, засуха в почве продолжит усиливаться, что существенно повысит опасность возникновения природных пожаров.