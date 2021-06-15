РИАМО - 15 июн. Следователи возбудили уголовное дело после гибели рабочего, сорвавшегося в шахту лифта на северо-востоке Москвы, сообщила РИАМО старший помощник руководителя столичного ГСУ СК РФ Юлия Иванова.

Инцидент произошел во вторник в шахте лифта одного из жилых домов по улице Академика Королева. Там нашли тело мужчины с травмами, характерными для падения с высоты. По данным следствия, рабочий проводил ремонтные работы, в ходе которых сорвался вниз.

Уголовное дело возбудили по факту нарушения требований охраны труда, повлекшего по неосторожности смерть человека.

В настоящее время следователи работают на месте происшествия. Они устанавливают все обстоятельства ЧП.

Ранее пресс-служба префектуры Северо-Восточного административного округа Москвы сообщила, что информация о падении лифта в жилом доме не подтвердилась. Визуальный осмотр лифта не выявил признаков падения.