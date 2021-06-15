РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 15 июн. В Домодедове за минувшие выходные произошло два ДТП с участием велосипедистов, сообщается на официальной странице пресс-службы администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

Одно из происшествий закончилось летальным исходом.

Велосипедистов призывают пересекать проезжую часть в специально предназначенных для этого местах, подавать сигналы поворота, использовать световозвращающие элементы, а также не слушать плеер во время езды и не управлять велосипедом в нетрезвом состоянии.