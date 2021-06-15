РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 15 июн. В Щелкове за прошедшие сутки выявили один новый случай Covid-19, всего в округе с начала пандемии зафиксировали 6 051 случай инфицирования, сообщает областной оперштаб по коронавирусу.

С 12 по 15 июня в Московской области выявлено 4 020 случаев коронавирусной инфекции, из них за минувшие сутки - 1135.

В регионе за все время пандемии подтверждено 283 799 случаев инфицирования коронавирусом. Скончались 6 285 человек, выздоровели и выписались из медучреждений 234 242 человека.

В Подмосковье работает горячая линия по коронавирусу по номеру 122 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

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