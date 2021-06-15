РИАМО - 15 июн. В ДТП на Садовом кольце в районе Смоленской площади пострадало 2 человека — водитель Mitsubishi и пассажир Mercedes-Benz, сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Ранее в районе дома 6 стр. 1 столкнулись два автомобиля. Движение в районе аварии ограничено до двух полос. На месте ДТП работают оперативные службы.

Один из пострадавших госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга и переломом ключицы. Второй пострадавший доставлен в больницу с ушибом колена.

По предварительной информации, виновник ДТП — водитель Mitsubishi, который выехал на встречку.

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