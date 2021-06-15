РИАМО - 15 июн. Гроза прогнозируется в Московской области до вечера вторника, жителям необходимо соблюдать меры предосторожности, сообщается на сайте регионального главка МЧС РФ.

Согласно прогнозу погоды, в ближайшие 1-2 часа с сохранением до 22 часов 15 июня местами в Московской области ожидается гроза.

В связи непогодой необходимо соблюдать меры безопасности. В частности, нельзя прятаться от молнии под одиноко стоящим деревом и под высокими металлическими конструкциями.

Нельзя топить печь, поскольку высокотемпературные газы, выходящие из трубы, имеют низкое сопротивление. Не стоит разговаривать по телефону, так как молния иногда попадает в натянутые между столбами провода.

Во время ударов молнии нельзя близко подходить к электропроводке, молниеотводу, водостокам с крыш и антеннам.