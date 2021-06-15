РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 июн. Волонтеров Подольска приглашают на знакомство с животными в приюте для собак в Щербинке новой Москвы 19 июня, сообщается в группе «Муниципальный приют для собак в Щербинке» в соцсети «ВКонтакте».

Муниципальный приют для собак в Щербинке 19 проведет экскурсию со знакомством с подопечными для всех желающих, которые готовы помогать в качестве волонтеров. Для того, чтобы принять участие в мероприятии, необходимо заполнить заявку в группе приюта в соцсети «ВКонтакте».

Также активистов приглашают присоединиться к челленджу с кулачком, в ходе которого можно записать видео с животными из приюта и выложить его в соцсети.