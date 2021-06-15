РИАМО - 15 июн. Информация о падении лифта в жилом доме на северо-востоке столицы не подтвердилась, сообщили РИАМО в пресс-службе префектуры Северо-Восточного административного округа Москвы.
Инцидент произошел многоквартирном жилом доме на улице Королева, дом 10, корпус 3.
Причина смерти устанавливается специалистами. На месте в данный момент работают следователи, которые выясняют обстоятельства ЧП.
Ранее пресс-служба столичного главка СК сообщила, что в шахте лифта обнаружили тело рабочего с травмами, характерными при падении с большой высоты. Предварительно, мужчина производил ремонтные работы, в ходе которых сорвался вниз.
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