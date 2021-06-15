РИАМО - 15 июн. Информация о падении лифта в жилом доме на северо-востоке столицы не подтвердилась, сообщили РИАМО в пресс-службе префектуры Северо-Восточного административного округа Москвы.

Инцидент произошел многоквартирном жилом доме на улице Королева, дом 10, корпус 3.

«Визуальный осмотр лифта не выявил признаков падения. На крыше кабины было обнаружено тело монтера, осуществлявшего работы», — сообщили в пресс-службе.

Причина смерти устанавливается специалистами. На месте в данный момент работают следователи, которые выясняют обстоятельства ЧП.

Ранее пресс-служба столичного главка СК сообщила, что в шахте лифта обнаружили тело рабочего с травмами, характерными при падении с большой высоты. Предварительно, мужчина производил ремонтные работы, в ходе которых сорвался вниз.