РИАМО - 15 июн. Столичные следователи проводят проверку после гибели мужчины, чье тело нашли в шахте лифта на северо-востоке Москвы, сообщила РИАМО старший помощник руководителя столичного ГСУ СК РФ Юлия Иванова.

Инцидент произошел в одном из жилых домов по улице Академика Королева.

В шахте лифта обнаружили тело рабочего с травмами, характерными при падении с большой высоты. Предварительно, мужчина производил ремонтные работы, в ходе которых сорвался вниз.

В рамках проверки следователи дадут правовую оценку происшествию на предмет наличия признаков преступления, предусмотренного ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Ранее СМИ сообщили о том, что рабочий погиб при падении лифта с 13-го этажа дома на северо‑востоке Москвы.