РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 июн. Регоператор напомнил жителям Подольска, что выбрасывать строительные отходы на контейнерные площадки запрещено, нарушителей будут фиксировать фотоловушки, которые начали устанавливать в округе, сообщила пресс-служба МСК-НТ.

В настоящее время для борьбы с лицами, складирующими строительные и крупногабаритные отходы на контейнерных площадках, принимаются меры административного воздействия. Уже 15 июня на некоторых площадках городского округа установили фотоловушки, фиксирующие номера автомобилей и лиц. Для пресечения противоправных действий организуют патрульные рейды Госадмтехнадзора.

По выявленным фактам незаконного выброса строительных отходов и крупногабаритного мусора уже заведены административные дела на ряд жителей Подмосковья и несколько организаций. Нарушителям грозит штраф от 3 до 200 тыс. рублей.

Жителей, не равнодушных к чистоте и порядку в городе, просят обращать внимание на лиц и представителей организаций, складирующих строительные отходы в неположенных местах. По возможности нужно фиксировать номера автомашин и отправлять обращения на сайт или в аккаунт регионального оператора ООО «МСК-НТ» в соцсети «ВКонтакте» . По фактам выявленных нарушений нужно обращаться в отделение Госадмтехнадзора или к балансодержателю площадки. В многоквартирных домах – это управляющая компания, в ИЖС – местные власти.

Бороться с нарушениями в городе теперь значительно помогает приложение «Народный инспектор». Оно создано на базе мобильного приложения «Добродел». С его помощью пользователи могут помочь в наведении порядка на территории Подмосковья, пресечь такие нарушения, как выброс мусора из автомобиля, блокирование проезда для мусоровоза. Информацию можно найти на сайте.

В соответствии с действующим законодательством, строительные отходы не относятся к категории твердых коммунальных отходов (ТКО). В тариф коммунальной услуги «обращение с ТКО» вывоз строительных отходов не входит. Для утилизации своих стройотходов жителям и организациям необходимо заключать отдельный договор. Для этого можно обращаться к регоператору на сайт или в коммерческий отдел по телефону горячей линии: 8(800)234-36-70.

Дополнительную информацию по утилизации строительных отходов можно найти на сайте правительства Московской области или получить интересующую информацию по телефонам: 8(498)602-20-44, доп. 42040 или 47309.