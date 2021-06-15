РИАМО - 15 июн. Губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что на железнодорожных станциях в Подмосковье необходимо навести порядок, они должны быть удобными и безопасными. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства региона.

Губернатор провел совещание с руководящим составом правительства региона и главами округов.

«Наша задача — совместно с РЖД навести порядок на станциях, они должны радовать глаз, быть удобными и безопасными», — сказал Воробьев.

Железнодорожным транспортом ежедневно пользуется треть жителей Московской области. За последние 2 года отремонтировали 8 станций МЦД. Еще 7 станций приведут в порядок в этом году. На 11 станциях благоустраивают прилегающую территорию.

«Мы видим некие улучшения, которые меняют ж/д инфраструктуру в лучшую сторону. У нас произошла закупка новых поездов, <...> сократился интервал движения МЦД от 5 до 7 минут», - рассказала первый заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Анна Кротова.

Она добавила, что увеличился и пассажиропоток. Ежедневно в электричках проезжает 2,1 миллиона пассажиров.