РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 15 июн. В Домодедове обсудили планы по расширению АО «Грасиас», производящего генераторы кислорода, сообщил глава муниципалитета Александр Двойных.

Во вторник глава округа встретился с коллективом АО «Грасиас».

«Мы внимательно следим за успехами вашего предприятия. Хочу сказать, что та продукция, которую вы сегодня производите, она как никогда для страны актуальна, не только в области добычи, но и в области здравоохранения. <...> Сегодня обсудили планы по расширению вашего производства. Надеемся, что следующая встреча уже пройдет по теме появления новых цехов», - сказал Двойных.

Производственная площадка в Домодедове работает почти 6 лет. На ней производится сборка блочно-модульного оборудования различного назначения. Сюда относятся подготовка промышленного воздуха, газоразделительные системы, то есть получение кислорода или азота из воздуха, оборудование цехового исполнения и другое. В последний год компания освоила выпуск медицинских генераторов для получения кислорода.

«Сейчас более 60% объемов заказов, выполняемых компанией, направлены на обеспечение больниц и медучреждений медицинскими газами», - отметил директор инженерингового центра компании «Грасиас» Андрей Морозов.

Генеральный директор АО «Грасиас» Сергей Потехин подчеркнул, что в компании была организована круглосуточная бесплатная служба поддержки медицинских организаций на случай, если персонал не обладал достаточной технической квалификацией.

За плодотворный труд, высокий профессионализм и добросовестное исполнение должностных обязанностей сотрудников предприятия наградили благодарственными письмами главы городского округа.