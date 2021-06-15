РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 15 июн. В Домодедове обсудили планы по расширению АО «Грасиас», производящего генераторы кислорода, сообщил глава муниципалитета Александр Двойных.
Во вторник глава округа встретился с коллективом АО «Грасиас».
Производственная площадка в Домодедове работает почти 6 лет. На ней производится сборка блочно-модульного оборудования различного назначения. Сюда относятся подготовка промышленного воздуха, газоразделительные системы, то есть получение кислорода или азота из воздуха, оборудование цехового исполнения и другое. В последний год компания освоила выпуск медицинских генераторов для получения кислорода.
«Сейчас более 60% объемов заказов, выполняемых компанией, направлены на обеспечение больниц и медучреждений медицинскими газами», - отметил директор инженерингового центра компании «Грасиас» Андрей Морозов.
Генеральный директор АО «Грасиас» Сергей Потехин подчеркнул, что в компании была организована круглосуточная бесплатная служба поддержки медицинских организаций на случай, если персонал не обладал достаточной технической квалификацией.
За плодотворный труд, высокий профессионализм и добросовестное исполнение должностных обязанностей сотрудников предприятия наградили благодарственными письмами главы городского округа.
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