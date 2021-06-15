COVID‑лотереи: как получить квартиру или машину за прививку от коронавируса

Статистика заболеваемости COVID-19
На прошлой неделе в России вновь начала расти заболеваемость коронавирусом. Так, по данным оперштаба, 13 июня в России 14 723 человека заразились COVID-19. В Москве число зараженных за сутки приблизилось к зимним показателям и составило 7 704 человек, а в Подмосковье — 953.
Во вторник, 15 июня, по всей России выявили 14 185 новых случаев заражения, из них 6 805 — в Москве и 1 135 — в Подмосковье.
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Ограничения из-за коронавируса
Из-за неутешительных показателей в Москве и Подмосковье ввели ряд ограничений. В частности, власти усилили меры по контролю за ношением масок и перчаток в общественных местах, на транспорте и работающих предприятиях.
В столице дни с 15 по 19 июня объявили нерабочими, в парках закрыли аттракционы и пункты проката. С 13 по 20 июня предприятиям общественного питания Москвы запрещено оказывать услуги в ночное время — с 23:00 до 6:00. Также до 20 июня власти запретили жителям столицы посещать зоопарки, фудкорты, детские игровые комнаты, использовать объекты городской инфраструктуры в парках. Власти планируют перепрофилировать тысячи коек в больницах для пациентов с коронавирусом.
В Подмосковье же до 15 июля запретили проводить массовые мероприятия. Выпускные для школьников, проживающих в регионе, пройдут в сокращенном формате.
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Розыгрыш автомобилей в Москве
Для стимуляции вакцинации среди населения в Москве уже действуют различные программы поощрения. В частности, акция «Миллион призов», рассчитанная на пенсионеров. Пожилые москвичи могут получить подарочную карту номиналом 1000 баллов, что эквивалентно 1000 рублей, или промокод на ту же сумму за вакцинацию от коронавируса.
Но 13 июня мэр Москвы Сергей Собянин заявил о старте еще одной программы стимулирования вакцинации для граждан старше 18 лет. Москвичи, получившие первый компонент вакцины от коронавируса в период с 14 июня по 11 июля, станут участниками розыгрыша автомобилей. Среди вакцинированных раз в неделю будет разыгрывать пять автомобилей стоимостью порядка одного миллиона рублей.
Каждый москвич, решивший сделать прививку, автоматически станет участником розыгрыша при заполнении анкеты перед вакцинацией. Победителей будут объявлять по средам, начиная с 23 июня, в эфире телеканала «Москва 24». Средства на программу стимулирования выделили такие компании, как «Сбер», «Мегафон», «Роснефть», РЖД и ряд других.
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Розыгрыш квартиры Подмосковье
В Подмосковье также запустили акцию для тех, кто планирует сделать прививку от коронавируса. О старте программы объявил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Вакцинированные смогут выиграть трехкомнатную квартиру площадью 74,9 квадратных метра в жилом комплексе «Новая пролетарка» в Серпухове.
Принять участие в акции может любой совершеннолетний гражданин России — место регистрации не имеет значения. Для участия необходимо:
– с 15 до 25 июня на подмосковном портале госуслуг кликнуть на баннер акции;
– подтвердить согласие с правилами участия в акции;
– указать ФИО, дату рождения, номер паспорта, полиса ОМС, СНИЛС, номер телефона и адрес электронной почты.
После этого на почту придет письмо, где будет указан специальный код, подтверждающий регистрацию.
Претенденту на ключи от квартиры в Серпухове нужно будет с 15 по 25 июня в пунктах вакцинации Минздрава Подмосковья сделать одну из трех российских прививок — «Спутник V», «ЭпиВакКорона» или «КовиВак».
Победителя определят методом жеребьевки 27 июня в 19:00 в прямом эфире телеканала «360». Информация о выигрыше поступит на адрес электронной почты и в виде СМС-уведомления.
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