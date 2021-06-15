COVID‑лотереи: как получить квартиру или машину за прививку от коронавируса

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Из-за неутешительных показателей в Москве и Подмосковье ввели ряд ограничений. В частности, власти усилили меры по контролю за ношением масок и перчаток в общественных местах, на транспорте и работающих предприятиях.

В столице дни с 15 по 19 июня объявили нерабочими, в парках закрыли аттракционы и пункты проката. С 13 по 20 июня предприятиям общественного питания Москвы запрещено оказывать услуги в ночное время — с 23:00 до 6:00. Также до 20 июня власти запретили жителям столицы посещать зоопарки, фудкорты, детские игровые комнаты, использовать объекты городской инфраструктуры в парках. Власти планируют перепрофилировать тысячи коек в больницах для пациентов с коронавирусом.

В Подмосковье же до 15 июля запретили проводить массовые мероприятия. Выпускные для школьников, проживающих в регионе, пройдут в сокращенном формате.

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