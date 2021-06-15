РИАМО - 15 июн. В рамках предотвращения распространения коронавирусной инфекции массовые мероприятия в подмосковном Реутове запрещены до 15 июля, сообщает пресс-служба главы городского округа Станислава Каторова.

«По распоряжению губернатора Московской области Андрея Воробьева ввели запрет на территории нашего города на проведение массовых мероприятий до 15 июля. Общегородской выпускной отменен, но сотрудники общеобразовательных учреждений Реутова организуют мероприятия отдельно для каждого класса или на свежем воздухе. Родители выпускников смогут поприсутствовать на празднике, но только с соблюдением всех необходимых противоэпидемиологических требований», - сказал Каторов.

По его словам, у железнодорожной станции Реутово и на конечных остановках общественного транспорта волонтеры продолжают напоминать жителям о важности ношения масок. Ежедневно 30 добровольцев раздают маски тем, у кого их нет.

Он уточнил, что с начала июня вдвойне усилен контроль за соблюдением мер безопасности в торговых центрах.

Так, 14 июня сотрудниками полиции совместно с представителями министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области и администрации отдела развития потребительского рынка проведена очередная проверка в торговых центрах «Экватор», «Курс», «Новый» и «Реутов Парк» на предмет выполнения санитарно-противоэпидемиологических мероприятий. В ходе проверки было установлено, что 95% посетителей торговых центров соблюдают обязательные требования ношения средств индивидуальной защиты.

На объектах торговли также проверили график дезинфекции помещений, проведение термометрии входящего потока посетителей и присутствие разметки, позволяющей обеспечить жителям соблюдение социальной дистанции.

В общественных местах Реутова, в том числе в торговых центрах, необходимо носить маски и перчатки. Эти ограничение связаны с предотвращением распространения коронавируса.

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