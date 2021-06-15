РИАМО - 15 июн. За неделю с 7 по 14 июня в предприятиях общепита Москвы провели 271 мониторинговое обследование на предмет соблюдения антиковидных мер, нарушения выявлены в 77 объектах, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по столице.

Специалисты Роспотребнадзора только за 14 июня проверили 43 предприятия общественного питания в столице на предмет соблюдения санитарных мер безопасности, с нарушениями работало 16 объектов.

В заведениях отсутствовала социальная разметка, контроль за соблюдением посетителями социальной дистанции при обслуживании и рассадке не соблюдался. На входе не проверяли наличие у посетителей масок и перчаток, термометрия посетителей также не проводилась.

Также в ряде кафе не обеспечили контроль за ношением средств индивидуальной защиты среди гостей и доставщиков еды в зоне ожидания заказов. Сотрудники предприятий работали со спущенными масками и без перчаток. Также не была представлена информация о проведении тестирования персонала на коронавирус.

По фактам нарушений возбуждены дела об административных правонарушениях по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ, в том числе в отношении юридических лиц ООО «Бизнес-Октава», ООО «Зелфуд», ООО «УМНАЯ КУХНЯ», ООО «ВАВИЛОН-ИНВЕСТ», ООО «ВАЙН РУС МС», ООО «Масловка Лофт», ООО «ПЛУТОН», ООО «КРАФТ ПАБ», ООО «ИНТЕР ФУДС», ООО «Камелия», ООО «Группа компании Арак», ООО «Кухня Полли», ООО «Сервис-Восток», ООО «Славянпродукт».

Всего с 7 по 14 июня на предприятиях общепита Москвы провели 271 мониторинговое обследование, нарушения установлены на 77 объектах. Составлено 12 протоколов о временном запрете деятельности предприятий. Так, в ТиНАО были опечатаны чайхана «Рокат», кофейня Chill Cup, кафе Pepe Pizza, в Зеленограде — суши-бар, в Северо-Западном административном округе — кафе «Шаурма», кафе «Тайская кухня», кафе «Узбекский плов», в Северо-Восточном административном округе — два кафе на фудкорте в ТЦ «Райкин Плаза».

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