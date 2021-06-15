РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 15 июн. Межведомственные антитеррористические учения прошли в Щелковской школе №5, участие в них приняли сотрудники полиции, Росгвардии, администрации округа, пожарной охраны и скорой медицинской помощи, передает корреспондент «РИАМО в Щелкове».

«Подобные учения проводим на регулярной основе. Это необходимо для того, чтобы сотрудники разных ведомств действовали слаженно. Прошедшая тренировка показала хорошие результаты и оценена положительно», - сказала старший инспектор группы по связям со СМИ и общественностью МУ МВД России «Щелковское» Дарья Прядко.

По легенде, вооруженный человек захватил здание школы, а также несколько человек из учеников и учителей, которых удерживал в спортивном зале. В штурме здания участвовал СОБР, сотрудники, которого ликвидировали террористическую угрозу и освободили заложников.