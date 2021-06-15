РИАМО - 15 июн. С 7 по 18 июня в театре «ФЭСТ» проходит театральная лаборатория в рамках конкурса режиссерских предложений «18-» на постановку спектакля для подростков и юношества в следующем театральном сезоне, сообщает пресс-служба администрации округа.
Весной состоялся первый тур конкурса, всего поступило 62 заявки от режиссеров со всей России и из-за рубежа.
В результате предварительного отбора 30 конкурсантов в течение трех дней презентовали свои предложения в очном формате и онлайн. После голосования на лабораторный этап конкурса прошло 8 заявок. Первые эскизы были показаны 11 и 14 июня.
Также просмотры пройдут 17 и 18 июня. Оценивают работы режиссеров и участвуют в выборе победителя конкурса независимые эксперты, которыми стали подростки из Мытищ, Королева и Москвы.
«По окончанию показов они будут обсуждать вместе с нами, говорить, что им понравилось, что не понравилось, пойдут они на такие спектакли, пригласят ли на такие спектакли своих знакомых или нет. И решение о том, какой из 8 спектаклей войдет в репертуар театра в следующем сезоне, будет сформирован с учетом их мнения», — сказал Хапров.
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