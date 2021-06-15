РИАМО - 15 июн. С 7 по 18 июня в театре «ФЭСТ» проходит театральная лаборатория в рамках конкурса режиссерских предложений «18-» на постановку спектакля для подростков и юношества в следующем театральном сезоне, сообщает пресс-служба администрации округа.

Весной состоялся первый тур конкурса, всего поступило 62 заявки от режиссеров со всей России и из-за рубежа.



В результате предварительного отбора 30 конкурсантов в течение трех дней презентовали свои предложения в очном формате и онлайн. После голосования на лабораторный этап конкурса прошло 8 заявок. Первые эскизы были показаны 11 и 14 июня.

«Специфика этого конкурса в том, что он для подростков. Мы проводим некую театральную лабораторию. Заявки на конкурс поступали со всей России, из Латвии, Казахстана, Италии. Предварительно было отобрано 30 заявок. Все эти режиссеры очно или дистанционно представили свои режиссерские предложения. Из них было отобрано 8. Эти эскизы репетируются, на них выделяется порядка 4-6 дней, затем их показывают зрителям», — прокомментировал актер театра драмы и комедии «ФЭСТ», куратор конкурса режиссерских предложений Сергей Хапров.

Также просмотры пройдут 17 и 18 июня. Оценивают работы режиссеров и участвуют в выборе победителя конкурса независимые эксперты, которыми стали подростки из Мытищ, Королева и Москвы.

«По окончанию показов они будут обсуждать вместе с нами, говорить, что им понравилось, что не понравилось, пойдут они на такие спектакли, пригласят ли на такие спектакли своих знакомых или нет. И решение о том, какой из 8 спектаклей войдет в репертуар театра в следующем сезоне, будет сформирован с учетом их мнения», — сказал Хапров.