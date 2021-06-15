РИАМО - 15 июн. Прививку от коронавируса сделали 33% членов депутатского корпуса Московской городской думы, сообщил председатель столичного парламента Алексей Шапошников.

«Треть депутатов Московской городской думы поставили прививки от Covid-19. Из 43 депутатов вакцинировались 14», — сказал Шапошников.

Он отметил, что в столичном парламенте предпринимаются все меры защиты от коронавирусной инфекции. На входах в Московский парламентский центр установлены тепловизоры и проводится регулярная дезинфекция помещений. Кроме того, строго соблюдается масочный режим, депутатов и сотрудников аппарата еженедельно тестируют на Covid-19.

По его словам, также снижению темпов распространения инфекции способствует летний перерыв в работе думы, который в этом году был объявлен раньше обычного. Антикоронавирусные меры не ограничивают столичных парламентариев в осуществлении их депутатских полномочий.

«В настоящее время депутаты работают в своих избирательных округах, а 70% сотрудников аппарата думы исполняют служебные обязанности дистанционно», — добавил председатель Мосгордумы.

Шапошников призвал всех москвичей соблюдать эпидемиологические рекомендации и ограничения, а главное — как можно быстрее сделать прививку от Covid-19 для формирования коллективного иммунитета.

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