РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 июн. Стационар Климовской горбольницы №2 Подольска снова переквалифицировали под прием пациентов с коронавирусом, сообщается в группе «Гбуз-Мо Кгб» в соцсети «ВКонтакте».

Из-за дефицита коек и возрастающего количества больных стационар Климовской горбольницы №2 снова начал специализироваться на больных Covid-19.

Администрация стационара попросила жителей не посещать места массового скопления людей, надевать маски в общественных местах, соблюдать социальную дистанцию.

Кроме того, очень важно вакцинироваться, пункты вакцинации работают везде. Это бесплатно и доступно.

Вакцинация - это шанс для врачей вернуться к обычной работе.

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