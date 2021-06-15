РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 15 июн. Региональный оператор «ЭкоЛайн-Воскресенск» вывез более 35 тыс. куб м отходов с контейнерных площадок Люберец за минувшую неделю, сообщил на оперативном совещании в администрации руководитель подразделения по округу Павел Бражников.

«За неделю регоператор «ЭкоЛайн-Воскресенск» вывез и отправил для последующей сортировки и переработки 35 030 куб м отходов, из них 2 250 куб м - сухих отходов», - сказал Бражников.

Он отметил, что на минувшей неделе вывезли 18 куб м отходов с несанкционированных свалок.