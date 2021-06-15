РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 июн. Госавтоинспекторы Подольска с 7 по 13 июня в целях снижения числа дорожно-транспортных происшествий с участием водителей в состоянии опьянения проводили целевое профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель», сообщили в группе пропаганды БДД ОГИБДД УМВД России по городскому округу.

За данный период было выявлено 11 нарушителей, шесть из которых управляли автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, трое отказались от медицинского освидетельствования, а двое были уже ранее лишены права управления транспортным средством.

Нарушителям грозит штраф в размере 30 тыс. рублей и лишение права управления транспортным средством на срок от 1,5 до 2 лет. Если водитель управляет транспортным средством в состоянии опьянения повторно, то он несет уголовную ответственность.