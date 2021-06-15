РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 июн. Подольский хоккейный клуб «Витязь» заключил контракты с шестью игроками, сообщила пресс-служба команды.

В «Витязь» приходит канадский нападающий Даниэль Одетт - сезон 2020-2021 годов провел он в финском «Лукко», став чемпионом Финляндии.

Подмосковный клуб усилит также нападающий сборной Беларуси и «Гомеля» Герман Нестеров. В минувшем сезоне он стал вице-чемпионом Беларуси, забросил единственную шайбу в ворота «Тре Крунур», которая стала победной для белорусов и не пустила Швецию в плей-офф.

Атаку «Витязя» пополнит также 26-летний нападающий Вячеслав Лещенко - его знают по выступлениям в ХК «Сочи» и московском «Спартаке», играл он и в «Ак Барсе». Минувший сезон легкий техничный форвард провел в китайском клубе «Куньлунь Ред Стар» в КХЛ.

Новые контракты с «Витязем» заключили защитник Игорь Головков, нападающие Федор Малыхин и Артем Иванюженков.