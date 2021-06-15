РИАМО (БАЛАШИХА) - 15 июн. В микрорайоне Ольгино Балашихи продолжается проектирование областной больницы, этот важный объект будет реализован с учетом роста населения городского округа, сообщил депутат Мособлдумы Тарас Ефимов на встрече с активом жителей микрорайона Железнодорожный.

В ходе мероприятия, проведенного в Центральной городской библиотеке им. А. Белого, присутствующие задали депутату вопрос о перспективах строительства областной больницы в микрорайоне Ольгино и реконструкции стадиона «Строитель».

«Проектирование Балашихинской областной больницы в Ольгине продолжается. Это важный объект, который будет реализован с учетом роста населения города и востребованности мощной базы здравоохранения. Также прорабатываются варианты реконструкции наших спортивных объектов: ФОК «Керамик» и стадион «Строитель», в том числе за счет частно-государственного партнерства», - сказал Ефимов.

В ходе встречи Ефимов рассказал жителям о реализации программы партии «Единая Россия» за прошедшие пять лет. Всего по Балашихе в рамках государственных и муниципальных программ было реализовано более 700 мероприятий.

«Для Балашихи эти пять лет стали мощным рывком в строительстве и капитальном ремонте социальных учреждений, благоустройстве парковых зон, дворовых территорий, укреплении здравоохранения. Впервые за несколько десятилетий капитально было отремонтировано сразу несколько учреждений культуры - Дворец культуры «Балашиха», Дом офицеров «Северный», продолжается ремонт ДК «Кучино», который распахнет свои двери уже этой осенью», - подчеркнул Ефимов.

По его словам, из пяти созданных по федеральному гранту модельных библиотек в Подмосковье, одной из них стала Центральная городская библиотека им. Андрея Белого. Теперь это многофункциональное современное пространство, которое уже стало главным местом притяжения нашей молодёжи и людей старшего поколения, и важно продолжить модернизацию городских библиотек, расширяя их возможности для работы с населением.

Парламентарий поблагодарил актив общественных организаций Железнодорожного за соблюдение масочного режима в период новой волны пандемии, поддержку и участие в жизни микрорайона. По поручению председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова он вручил активистам награды регионального парламента.