РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 июн. В Подольске на Симферопольском шоссе сгорел автомобиль, на место происшестия направили спасателей, сообщили «РИАМО в Подольске» в пожарной охране.

По словам очевидца, 15 июня в 16:00 он проезжал по Симферопольскому шоссе и увидел перевернувшийся на бок легковой автомбиль, охваченный сильным пламенем. Пострадавших он не заметил. Сотрудники Госавтоинспекции начали перекрывать трассу.

«На место происшествия направили спасателей», - сообщили в пожарной охране.