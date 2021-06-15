РИАМО - 15 июн. Общая строительная готовность нового моста в Воскресенске составляет 94%. На объекте работают 3 человека, 21 инженерно-технический работник, 23 единицы техники.

За неделю на мосту забетонировали укрепления конуса опоры и уложили верхний слой асфальтобетона на правобережных и левобережных подходах, на подъездах к пункту управления.

Кроме того, было выполнено устройство тротуаров на подходах к мосту.

Все работы ведут в соответствии с графиком.

Новый мостовой переход разгрузит Воскресенск от потока транзитного транспорта, обеспечит альтернативный выезд на трассу А-108 «Московское большое кольцо» и Новорязанское шоссе. Кроме того, улучшится транспортная доступность трех крупных микрорайонов города с общей численностью населения более 40 тыс. человек.