РИАМО - 15 июн. Краснокнижных бабочек зорьку или аврору и голубянок заметили на природных территориях на северо-западе столицы, сообщает пресс-служба департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы.

Зорьку видели в природно-историческом парке «Покровское-Стрешнево». Миниатюрная белая бабочка издавна считается воплощением грации, утонченности и хрупкости. Аврора означает «заря», в древнерусских мифах эта бабочка являлась в виде богини зари.

Также на территории памятника природы «Серебряный Бор» замечены голубянка алексис и голубянка аргус. Вместе с зорьками они находятся в Красной книге Москвы под 3-ей категорией редкости.

В столице живут и другие охраняемые бабочки: переливница большая и траурница. Они находятся под 2-й категорией защиты. Ярко-фиолетовый отлив крыльев самца переливницы отражает синий спектр света.

Траурницы имеют крылья вишневого или темно-коричневого цвета, внешняя часть украшена зубцами и широкой желтой полосой, вдоль которой идет ряд сине-голубых пятен.

Бабочек в столице можно наблюдать до последних теплых дней. Крапивницы, лимонницы и павлиний глаз появились еще весной.