РИАМО - 15 июн. Началось создание веломаршрута, который соединит станцию МЦД Щукинская и станцию МЦК «Коптево». Это первая часть «Зеленого кольца» - велосипедного маршрута, который пройдет через все парки и лесопарки столицы, сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.

Велополоса появилась в 3-м Михайловском переулке, а велосипедная зона - в Полесском проезде.

Велосипедная зона означает абсолютный приоритет у велосипедистов в ней. Они могут двигаться по всей ширине проезжей части, а скорость машин ограничена до 20 км/ч.

«Зеленое кольцо» должно объединить между собой все парки и лесопарки столицы в единый веломаршрут с удобной инфраструктурой.

В 2021 году планируют нанести до 80 км велополос в Москве. Дорожная инфраструктура для велосипедистов появится не только в центре, но и в Академическом районе, Люблине, Отрадном и Строгине.

Как взять напрокат велосипед в Москве>>