РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 июн. Специалист по работе с молодежью молодежного центра «Максимум» и волонтеры провели во вторник игру «Веселые старты» на базе летнего лагеря в школе №31 Подольска, сообщается в группе «МБУРМ «Молодежный центр «Максимум» в соцсети «ВКонтакте».

Шесть команд сразились за звание самой быстрой, самой ловкой и самой сильной. Во время эстафет все команды держали болельщиков в напряжении. Каждый хотел обогнать соперника.

В финале состязаний победила дружба, а ребята поняли всю ценность занятий спортом и здорового образа жизни.