РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 15 июн. На текущей неделе в парках Люберец проведут более 20 различных мероприятий, сообщил на оперативном совещании замглавы администрации округа Михаил Криворучко.

«На минувшей неделе в парки Люберец поступило 20 обращений от жителей, все обращения были закрыты в регламентные сроки. За прошедший период проводились следующие виды работ: ремонт уличного освещения в Наташинском парке, завоз песка в песочницу в парке «Сказка», ремонт асфальтобетонного покрытия входной группы в Летнем парке, ремонт букв на стеле», - сказал Криворучко.

По его словам, за минувший период в парках провели 38 мероприятий.

«На текущей неделе запланировали более 20 мероприятий. Все мероприятия пройдут с соблюдением мер по недопущению распространения Covid-19», - отметил Криворучко.