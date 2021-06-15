РИАМО - 15 июн. Министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский во вторник проверил соблюдение антиковидных мер сотрудниками и посетителями торговых предприятий в Красногорске. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

В мероприятиях также приняли участие зампред правительства Подмосковья Вячеслав Духин, представители Госадмтехнадзора, а также управления безопасности и работы с потребительским рынком.

Ограничительные меры для противодействия распространению Covid-19 усилены в регионе с 13 по 20 июня в соответствии с постановлением губернатора Андрея Воробьева. Соблюдение ношения средств индивидуальной защиты будут контролироваться в магазинах, общественном транспорте, аптеках, медучреждениях и предприятиях.

С нарушителями масочного режима провели профилактические беседы.

Злостные нарушители за несоблюдение масочного режима могут быть привлечены к административной ответственности. В настоящее время размер штрафа составляет: для граждан — от 1 тыс. до 30 тыс. рублей; для должностных лиц — от 10 тыс. до 50 тыс. рублей; для ИП — от 30 тыс. до 50 тыс. рублей; для юрлиц — от 100 тыс. до 300 тыс. рублей. В некоторых случаях деятельность организации может быть приостановлена.

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