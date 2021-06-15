РИАМО - 15 июн. В Подмосковье с начала 2021 года была проведена работа с 129 местами дорог, где образовывались пробки. До конца 2021 года планируется оптимизировать движение еще на 171 месте, где часто образуются пробки.

За неделю в регионе для решения проблем с пробками переразметили перекресток в Химках, заменили покрытие на московском участке Путилковского шоссе, изменили схему движения у Новоиерусалимского монастыря.

Помимо этого, была добавлена стрелка при выезде с Рублевского проезда на Рублево-Успенское шоссе. В Лобне впервые в Подмосковье применены бело-лунные секции светофоров (можно постоянно поворачивать направо при пропуске пешеходов).

Благодаря этим мерам сократится время движения автомобилистов на 5 минут. Специалисты продолжат отслеживать изменения в дорожном движении на этих участках.

Проблемы с пробками на дорогах наиболее активно решают власти Богородского округа, Мытищ, Балашихи и Ленинского округа.

В регионе проводят программу губернатора Подмосковья Андрея Воробьева «Долой глупые пробки» в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».