РИАМО - 15 июн. В Подмосковье подвели первые итоги сдачи ЕГЭ. По итогам трех экзаменов максимальную оценку получили 210 выпускников, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Как отметила зампредседателя правительства Московской области – министр социального развития региона Ирина Каклюгина, 100-балльниками по литературе стали 162 человека, по химии - 41, по географии - 7. Сдача этих экзаменов проходила 31 мая. Практически 15% ребят получили по первым ЕГЭ высокие баллы - от 80 до 99.

Посмотреть результаты ЕГЭ по этим предметам можно в личном кабинете на сайте Регионального центра обработки информации Московской области. Достаточно ввести ФИО ребенка и номер паспорта, серию паспорта вводить не нужно.

В этом году мультистобалльники получат по 100 тыс. рублей, а учителя, подготовившие двух и более стобалльников – по 150 тыс. рублей.

Основной период сдачи ЕГЭ в 2021 году закончится 2 июля.