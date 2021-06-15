РИАМО - 15 июн. Подмосковный пчеловод привез и продал более 150 кг меда на «Бизнес-пикник-2021» в Сергиево-Посадский городской округ, который состоялся в выходные дни, сообщили РИАМО в пресс-службе министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«Стенд с представленными продуктами пчеловодства подмосковного фермерского хозяйства «Пчела», по оценкам участников мероприятия «Бизнес-пикник- 2021», стал самым креативным. Пчеловод Владимир Голичков из Егорьевска привез на пикник более 150 кг меда», - рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский.

Участниками пикника стали более 500 бизнесменов со всех городских округов Московской области.

«Продукция этого фермера, в хозяйстве которого сегодня содержится более 300 пчелосемей, признана лучшей по качеству среди производителей меда России по результатам исследований Роскачества в прошлом году», - напомнил Сергей Воскресенский.

Хозяйство «Пчела» было создано более 3 лет назад. На поддержку начинающего фермера властями Подмосковья был предоставлен грант в размере 1,5 млн рублей. На средства гранта фермер приобрел несколько десятков пчелосемей, ульи и оборудование для производства меда.