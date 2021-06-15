РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 июн. Общественники и представители администрации Подольска проверили расстояние от магазина, торгующего алкогольной продукцией, до медучреждения, нарушения в дистанции не нашли, сообщил член Общественной палаты округа Ренат Мухамеджанов.

В рамках работы с обращением в Общественную палату Подольска жителя Владимира Хворостяна (до ноября 2020 года старосты поселка МИС) Мухамеджанов с сотрудником Лаговского теротдела администрации Николаем Свириденко проверил соблюдение границ, за которыми не допускается розничная продажа алкогольной продукции. Для этого посетили магазин «Журавушка» в поселке МИС, 7А.

В момент мониторинга установили, что порядок определения границ от магазина «Журавушка» к зданию, в котором осуществляется медицинская деятельность, не был нарушен. Расстояние до входа составляет более 20 м.

В апреле 2020 года провели общественные обсуждения проекта постановления администрации Подольска «Об определении границ прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции». Рабочая группа членов Общественной палаты Подольска, которую возглавлял Мухамеджанов, провела два выезда и на общественных обсуждениях к проекту постановления замечаний не получила.