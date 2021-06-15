РИАМО - 15 июн. Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому иностранцы и лица без гражданства могут оставаться в России до 30 сентября. Их не будут выдворять принудительно, если сообщение между странами нарушено из-за коронавируса, сообщает Газета.ru.

Решение было опубликовано на официальном сайте Кремля.

Предыдущий аналогичный указ истекает 15 июня. Настоящий указ вступает в силу со среды, 16 июня 2021 года.

Правила не касаются иностранцев, которые освободились из тюрьмы, а также тех, кто создает угрозу национальной безопасности России.

В Москве из-за подъема заболеваемости Covid-19 с 15 по 19 июня объявлены нерабочие дни с сохранением заработной платы.