РИАМО - 15 июн. Сотрудники ДПС задержали двух приезжих из ближнего зарубежья, которые угнали машину каршеринга в столице, сообщает пресс-служба УВД по Центральному административному округу ГУ МВД России по Москве.

Для аренды машины злоумышленники купили аккаунт в одном из мессенджеров. После они воспользовались им в мобильном приложении. Так, подозреваемые открыли Nissan Qashqai стоимостью 1 млн рублей, завели мотор и поехали на нем кататься по Москве.

На Покровском бульваре угнанное авто остановили полицейские. После 19-летний и 28-летний мужчины были задержаны.

Уголовное дело возбуждено по ч.2 ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».

В настоящее время мужчины находятся под подпиской о невыезде.