РИАМО - 15 июн. Животноводы из Московской области заняли 2 место на II Всероссийском конкурсе лучшего по профессии среди зоотехников-селекционеров молочного и мясного животноводства. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский.

«В престижных состязаниях приняли участие победители II Московского областного конкурса «Лучший по профессии среди зоотехников-селекционеров» 2020 года – зоотехник-селекционер ФГУП «Пойма» городского округа Луховицы Зоя Миюц и зоотехник-селекционер предприятия «Зубцовский ГВА» Сергиево-Посадского городского округа Алла Белякова. Почетное 2 место в номинации «Практическая работа с автоматизированными базами данных» заняла Зоя Миюц», - сказал Сергей Воскресенский.

Конкурс на лучшего по профессии среди зоотехников-селекционеров молочного и мясного животноводства состоялся в Республике Татарстан. В соревновании приняли участие 77 специалистов зоотехнической службы сельскохозяйственных организаций и фермерских хозяйств из 63 регионов России.

«Судьи оценивали практические навыки работы с автоматизированными базами данных, проведения оценки племенной ценности животных. Также оценивались теоретические данные в сфере молочного и мясного скотоводства», - отметил Сергей Воскресенский.

По итогам конкурса определены победители по 9 номинациям: чемпион конкурса «Зоотехник-селекционер 2021 года», призеры номинаций «Практическая работа с автоматизированными базами данных», «Оценка племенной ценности животных», «Теоретические знания», «Ветеран зоотехнической службы», «Будущий селекционер», «За вклад в развитие племенного дела» и «С любовью к работе». Кроме того, было определено, кому достанется переходящий кубок имени Д.А. Кисловского.