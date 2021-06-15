РИАМО - 15 июн. Управление Роспотребнадзора по Московской области в период с 21 июня по 2 июля 2021 года проведет консультирование по нормам хлебобулочной и кондитерской продукции, сообщается на сайте ведомства.

Также всех желающих могут проконсультировать по выбору продуктов питания или срокам годности пищевых продуктов.

Потребителям расскажут, куда писать обращение в случае обнаружения небезопасного или просроченного продукта в магазине, а также дадут советы по правильному питанию.

Консультации проходят по телефону Единого консультационного центра Роспотребнадзора: 8 (800) 555-49-43, по телефону горячей линии управления: 8 (800) 550-04-36; 8 (498) 684-48-11 или территориальных отделов (контакты: http://50.rospotrebnadzor.ru/240).

Информацию о качестве продукции, находящейся в обороте, можно посмотреть на сайте Роспотребнадзора России, портале ГИС ЗПП.