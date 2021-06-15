В Московском регионе наблюдается значительный рост заболеваемости коронавирусом. За неделю в Московской области на 53% выросла ежесуточная выявляемость, а количество госпитализаций с ковидом за две недели увеличилось на 70%. В связи с этим губернатор Подмосковья Андрей Воробьев объявил о введении ряда ограничений. Так, на территории области до 15 июля запрещено проводить массовые мероприятия, а в общественных местах до 20 июня обязательно ношение масок. Подробнее об этих и других мерах читайте в материале РИАМО.

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Запрет массовых мероприятий

В Подмосковье с 15 июня вступил в силу запрет на проведение массовых мероприятий. Ограничение для любых фестивалей, ярмарок и концертов продлится до 15 июля. Об этом в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации объявил Андрей Воробьев в ходе оперативного совещания с руководящим составом правительства региона и главами округов.

«Мы также приняли решение ввести запрет на проведение всех массовых мероприятий в Подмосковье до 15 июля. То есть в течение месяца никаких массовых мероприятий <...> на территории Подмосковья не будет», – сказал губернатор Московской области.

Ограничения коснутся и выпускных — общегородские праздники отменены. Как сообщила заместитель председателя правительства — министр соцразвития региона Ирина Каклюгина, школьные мероприятия пройдут очно, но либо отдельно для каждого класса, либо на открытом воздухе.

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Маски в общественных местах

Постановлением губернатора Московской области от 13 июня 2021 г. №178-ПГ установлено, что жители и гости региона должны соблюдать масочный режим в общественных местах. Мера действует с 13 по 20 июня на всех объектах розничной торговли, в аптеках, местах общего пользования МКД, общественном транспорте, такси, железнодорожном транспорте.

Организации и индивидуальные предприниматели региона, чья деятельность связана с совместным пребыванием граждан, обязаны ограничить вход в свои помещения клиентов без масок и респираторов.

Соблюдать масочный режим придется и при походе на работу — организации обязаны не допускать сотрудников без средств индивидуальной защиты органов дыхания на рабочие места. Исключение составляют только граждане, сделавшие прививку от коронавируса. Для подтверждения понадобится сертификат о прохождении вакцинации.

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Усиление контроля за ношением масок

По сообщению пресс-службы Главного управления региональной безопасности Московской области, следить за соблюдением масочного режима, помимо уполномоченных организаций, будут сотрудники полиции, Росгвардии и ДПС.

Проверки и рейды на вокзалах, пассажирских платформах и автобусных остановках начнутся 15 июня в муниципалитетах, приближенных к столице. Их будут проводить в утренние и вечерние часы пик. Проверкой пассажиров и водителей в общественном транспорте и такси займутся сотрудники ГИБДД.

Штрафы за нарушение масочного режима для граждан составляют от 1 до 30 тысяч рублей, для должностных лиц — от 10 до 50 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей — от 30 до 50 тысяч рублей, а для юридических лиц — от 100 до 300 тысяч рублей.

Информирование о вакцинации

Согласно постановлению губернатора Московской области от 13 июня 2021 г. №178-ПГ, организациям и индивидуальным предпринимателям рекомендовано разместить информацию о ближайших пунктах вакцинации от Covid-19 и организовать стимулирующие акции, скидки, розыгрыши или иные мероприятия для уже привитых граждан.

В регионе работают более 220 пунктов вакцинации в поликлиниках, а также пункты в торговых центрах, МФЦ и садовых товариществах.

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Разворачивание коек в госпиталях

Из-за резкого роста заболеваемости коронавирусом и увеличения количества госпитализаций в Московской области разворачивают дополнительные койки. Об этом сообщила министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.

Также стало известно о возобновлении при поддержке Минобороны РФ работы госпиталя в парке «Патриот».

В ходе оперативного совещания Андрей Воробьев подчеркнул, что «главная задача – поддержать здравоохранение и приостановить рост заболеваемости, чтобы сохранить жизни».

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