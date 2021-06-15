РИАМО - 15 июн. В столице с 23:00 18 июня до 05:00 21 июня на участке Тверской и 1-й Тверской-Ямской улиц – от Настасьинского переулка до Лесной улицы в обе стороны – пройдут работы по замене асфальтового покрытия, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

Согласно планам, 49 тыс. кв. м асфальта заменят по бесшовной технологии, то есть одновременно по всей ширине проезжей части.

Подобный метод уже использовался для обновления дороги в 2017 году. После этого дорога эксплуатировалась без ремонта 4 сезона. Для дорог первой категории, к которым и относятся упомянутые улицы, межремонтный срок службы асфальта равен 3 годам.

Движение автотранспорта на участке работ планируется перекрыть. Ремонт пройдет в максимально сжатые сроки.

Ранее ремонт Тверской и 1‑й Тверской‑Ямской улиц перенесли из‑за сильных дождей. Участок должен был быть перекрыт с 11 по 14 июня.