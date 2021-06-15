РИАМО - 15 июн. Заместитель министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Юлия Баринова вручила свидетельства резидента особой экономической зоны 3 компаниям Подмосковья, сообщает пресс-служба регионального Мининвеста.

2 компании реализуют проекты на территории ОЭЗ в Дубне, еще 1 – в ОЭЗ «Исток» в округе Фрязино.

«Став резидентами особой экономической зоны, компании могут пользоваться налоговыми и таможенными льготами, действующими на территории ОЭЗ Подмосковья. Кроме этого, готовая инфраструктура площадок поможет компаниям быстро организовать свою работу и поспособствует их успешному развитию», - сказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Так, АО «Алтегра» займется в ОЭЗ в Дубне разработкой технологий производства антибактериальных лекарств и средств против онкологии, которые не обладают патентной защитой, а также инновационными, чьи разработки запатентуют в форме стерильных порошков для приготовления растворов.

ООО «Р-Тел» собирается открыть научно-технологический центр по созданию и внедрению методик, программ испытаний, а также стандартов в области телекоммуникаций и автомобильной электроники. Кроме того, в Дубне компания собирается заняться разработкой собственных средств измерения и испытательного оборудования. Это нужно для того, чтобы улучшить качество предоставляемых услуг.

Созданием мультимедийного контента для музеев, выставок и парков займется ООО «ВИМ Тех». Помимо прочего, на территории ОЭЗ «Исток» компания планирует создавать виртуальные пространства для переноса крупных мероприятий в онлайн-формат.

Суммарный объем инвестиций, который заявлен в проекты, составит свыше 0,5 млн рублей. Их реализация позволит создавать на территории упомянутых ОЭЗ порядка 130 новых рабочих мест.